Beim Auffahren auf die Autobahn verursachte ein Unbekannter am Mittwoch bei Kirchheim einen Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in Richtung Stuttgart. An der Ansschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost fuhr ein Unbekannter auf die Autobahn auf. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, wechselte er sofort die Fahrstreifen. Um einen Unfall zu vermeiden, musste ein 64-jähriger Opel-Fahrer eine Vollbremsung machen. Dahinter fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Yamaha Motorrad. Er prallte dem VW in das Heck und stürzte. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Verursacher fuhr weiter. Er soll mit einem dunklen Jeep unterwegs gewesen sein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen und es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

