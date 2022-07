Ulm (ots) - In den Nachtstunden hebelte ein Unbekannter ein Fenster an dem Gebäude in der Riedstraße auf. Im Innern durchwühlte er mehrere Büros. Dort fand er wohl Bargeld und verschwand damit unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen ...

