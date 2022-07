Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch flog bei Albeck ein Fass von einem Hänger und beschädigte ein Auto.

Kurz nach 9 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Toyota von Langenau in Richtung Albeck. Kurz vor Albeck kam ihm ein dunkles Auto mit einem Anhänger entgegen. Unerwartet flog von dem Anhänger eine grüne Regentonne. Die prallte gegen die Fahrerseite des Toyota. Das unbekannte Auto fuhr weiter. Der 46-Jährige hielt an und wartete. Kurze Zeit später kam aus Richtung Langenau vermutlich dasselbe Auto mit Anhänger und fuhr an ihm vorbei. An dem Toyota entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Der soll mit einem dunklen Audi und einem einachsigen Hänger unterwegs gewesen sein. Die Seitenwände des Hängers waren braun und darauf befanden sich Fässer.

