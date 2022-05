Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall in Rastede zwischen Pkw und lebensgefährlich verletztem Fußgänger+++

Oldenburg (ots)

Am 18.05.2022, gegen 22.00 Uhr, ereignet sich in Rastede in der Raiffeisenstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Laut Aussage von Augenzeugen überquert ein stark schwankender Fußgänger beim Bahnübergang plötzlich die Fahrbahn und wird dort von einem in Richtung Ortsmitte fahrenden Pkw frontal erfasst. Der 61-jährige Fußgänger wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Der 85-jährige Pkw-Fahrer und seine 79-jährige Begleiterin erleiden einen Schock und werden mit einem Rettungswagen zu ihrer Wohnanschrift befördert. Die Unfallaufnahme der Polizei erfolgt vor Ort mit dem fotografischen Beweissicherungsverfahren Phidias. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wird bei dem Fußgänger eine Blutprobenentnahme durchgeführt im Hinblick auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung.

(202200628459)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell