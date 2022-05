Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrerin und Reh in Wiefelstede/OT Gristede+++

Oldenburg (ots)

Am 18.05.2022, gegen 21.50 Uhr, befährt eine 21-jährige Oldenburgerin mit ihrem Krad die Heller Landstraße in Richtung Oldenburg. Ca. 300 Meter vor dem Gristeder Kreisel kreuzt ein Reh die Fahrbahn. Die Motorradfahrerin kann nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Bei dem Unfall stürzt die Motorradfahrerin und zieht sich leichte Verletzungen zu, sie wird mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik verbracht. Am Krad entsteht Sachschaden, das Reh verendet vor Ort und wird von einem Jagdberechtigten abgeholt.

(202200628915)

