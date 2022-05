POL-OL: +++ Apen; Versuchte Geschäftseinbrüche +++

Oldenburg (ots) - Ein versuchter Wohnungseinbruch wurde der Polizei am Sonntag aus der Breslauer Straße gemeldet. Eine 57-jährige Frau sei ihren Angaben zufolge am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr durch ungewöhnliche Geräusche aus der Küche ihrer Doppelhaushälfte an der Breslauer Straße wach geworden. Die Oldenburgerin sei daraufhin aufgestanden und in die Küche gegangen. Dort konnte sie vor dem Fenster einen unbekannten ...

