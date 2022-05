Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall in Rastede mit drei schwerverletzten Personen

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch kam es um 10:16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Raiffeisenstraße (L 824) in Rastede. Die 56jährige Fahrerin eines Dacia befuhr die Raiffeisenstraße in Richtung Rastede. Mit ihr im Auto saßen zwei weitere Personen (Männer, 50j u. 19j, alle Insassen aus Wiefelstede). Da sie von der Raiffeisenstraße nach links auf das Gelände des DRK abbiegen wollte, setzte sie ihren Blinker und bremste. Dies bemerkte der sich hinter ihrem Pkw befindliche Fahrer (m, 31j.) eines LKW zu spät. Er leitete sofort eine Vollbremsung ein. Trotzdem gelang es ihm nicht, seinen LKW anzuhalten. Mit großer Wucht prallte er gegen das Heck des Pkw. Dieser wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zum Glück kam in diesem Moment kein Gegenverkehr, so dass den Insassen ein weiterer Zusammenstoß erspart geblieben ist. Während die beiden Insassen vorn problemlos befreit werden konnten, wurde der hintere Insasse eingeklemmt. Erst die wenig später eingetroffene Feuerwehr konnte ihn aus seiner Notlage befreien. Alle drei Insassen erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser nach Oldenburg und Westerstede eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden Schäden von mind. 15000,--Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die folgenden Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 13:00 Uhr zwischen der Metjendorfer Straße und der Straße An der Brücke voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell