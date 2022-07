POL-STH: Hagenburg- Verkehrsunfall

Beckedorf (ots) - (bae)Am Samstag, 16.07.2022 um 04:45 Uhr wird der Polizei in Stadthagen durch die Feuerwehr mitgeteilt, dass in Beckedorf, in Höhe der dortigen Kläranlage ein Pkw drohe in einen Graben zu rutschen. Durch mehrere Zeugen würde gerade versucht den Seat Mii am endgültigen abrutschen zu hindern. Vor Ort können die eingesetzten Beamten bei der 20-jährigen Fahrerin aus Bad Nenndorf Alkoholgeruch ...

