POL-STH: Stadthagen - Vandalismus

Stadthagen (ots)

(bae)Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde gemeldet, dass in Stadthagen, auf dem St.Martini Friedhof vier Bänke in den dortigen Teich geschmissen wurden. Bisher ist unklar, ob die Bänke dadurch beschädigt wurde, da sie noch geborgen werden müssen. Auch ist unbekannt, wer die Bänke ins Wasser geworfen hat. Sollte jemand Hinweise zu dem Vorfall geben können, die Polizei in Stadthagen ist rund um die Uhr unter 05721 40040 telefonisch zu erreichen.

