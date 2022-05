Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kennzeichendiebstahl

Am Montag, 9. Mai 2022, zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Elberger Straße, am dortigen Schützenplatz, von einem BMW das hintere Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 10.Mai 2022, 14.00 Uhr und Mittwoch, 11. Mai 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen beide Kennzeichen von einem VW Polo, welcher auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Hagenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Höltinghausen - Beim Diebstahl erwischt

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 20.40 Uhr, versuchte eine 35-jährige Frau aus Höltinghausen eine Holz-Sitzbank aus dem Vorgarten in der Königsberger Straße zu entwenden. Dabei wurde sie von der Eigentümerin ertappt, die daraufhin die Polizei alarmierte. Gemeinsam warteten die Frauen auf das Eintreffen der Polizeibeamten.

Löningen - Fläche im Wald brennt

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 8.40 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Waldfläche am Osterhauk in Brand. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch die Brandentdeckerin verhindert werden. Durch die alarmierte Feuerwehr Löningen wurde der Brand schließlich vollständig gelöscht.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, in der Zeit von 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, kam es in der Emsteker Straße, auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittel-Discounters zu einer Sachbeschädigung. Eine bisher unbekannte Person beschädigte die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Mercedes ML 350. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-1860-0) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 15.30 Uhr, wollte ein 11-jähriges Kind aus Molbergen die Ladestraße überqueren. Dabei beachtete es nicht den fließenden Verkehr und es kam trotz sofortiger Bremsung einer 40-jähriger Autofahrerin aus Emstek zu einem Zusammenstoß. Das Kind wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell