Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 9. Mai 2022, 17.00 Uhr und Dienstag, 10. Mai 2022, 16.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das Kennzeichenpaar eines Krankenwagens. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände in der Krankenhausstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Mai 2022, 21.00 Uhr und Sonntag, 8. Mai 2022, 2.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Univega vom Schützenplatz in der Elberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 30. April 2022, 12.00 Uhr und Samstag, 7. Mai 2022, 9.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem leerstehenden Haus in der Garreler Straße. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 23.50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam ein Geschäft für Werkzeuge und Industriebedarf in der Boschstraße einzubrechen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst und von einer weiteren Tatbegehung abgesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 3. Mai 2022, und Mittwoch, 4. Mai 2022, versuchten bislang unbekannte Personen in eine Wohneinheit in der Bahnhofstraße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 17.15 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Am Bürgerpark/Ecke Emsteker Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 9. Mai 2022, um 18.38 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mofafahrer aus Cloppenburg auf der Werner-Baumbach-Straße und geriet in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Cloppenburg auf Schotter ins Rutschen und stürzte daraufhin. Der Mofafahrer wurde leicht verletzt.

Cloppenburg -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 12.29 Uhr wollte eine 34-jährige Autofahrerin aus Höltinghausen von einem Parkplatz einer Firma auf die Fahrbahn des Alten Emsteker Wegs auffahren. Zur selben Zeit fuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Emstek auf dem dortigen Geh- und Fahrradweg in Richtung Emstek. Als die Autofahrerin auf den Radweg fuhr, stieß sie mit dem von links kommenden Fahrradfahrer zusammen. Dabei wurde der Emsteker leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Laufe des Montags, 9. Mai 2022, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug vermutlich beim Parkvorgang einen BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Memelstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

