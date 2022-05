Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, den 6. Mai 2022, gegen 15.00 Uhr und Montag, den 9. Mai 2022, um 09.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen etwa 100 Liter Diesel aus einem unverschlossenen Radlader und einem Bagger abgezapft. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit am Südkamper Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Barßel - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Samstag, den 30. April 2022, gegen 17.00 Uhr und Samstag, den 7. Mai 2022, um 15.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in einen Rohbau am Spechtweg ein und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 9. Mai 2022, gegen 8.20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Straße Am Ostermoor in Richtung Sedelsberg. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Sögel, der von einer Einmündung nach links auf die Straße Am Ostermoor abbiegen wollte, kollidierte mit dem Auto des Saterländers. Durch den Zusammenstoß erlitt der Saterländer leichte Verletzungen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, den 7. Mai 2022, gegen 15.00 Uhr und Montag, den 9. Mai 2022, gegen 07.55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße aus Scharrel kommend in Richtung Ramsloh und touchierte den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen abgestellten Hyundai i30. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 9. Mai 2022, gegen 15.00 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Harkebrügge die Schleusenstraße. In Höhe der Kreuzung Glittenbergstraße wollte sie diese überqueren und kollidierte dabei mit einem 71-jährigen Saterländer, der mit seinem E-Bike den dortigen Radweg in Richtung Harkebrügge befuhr. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

