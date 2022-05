Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Festnahmen nach Bandendiebstahl

Am Samstag, 7. Mai 2022, um 17.30 Uhr, stahlen drei Männer Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro und Alkohol in einem Verbrauchermarkt in der Cloppenburger Straße. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die eine Mitarbeiterin darüber in Kenntnis gesetzt hat. Nachdem die drei Männer daraufhin angesprochen wurden, versuchten sie zu fliehen. Als man die drei Männer an einer Flucht hindern wollte, schlugen, schubsten, traten und warfen die Tatverdächtigen mit Gegenständen um sich. Dabei gingen sie zum Teil aggressiv vor. Einer der Tatverdächtigen versuchte einen Zeugen zu beißen. Durch das Verhalten der drei Männer wurde u.a. das Inventar des Geschäfts, Ware sowie das T-Shirt eines Zeugen beschädigt. Gemeinsam gelang es aber den Mitarbeiterinnen sowie hinzueilenden Kunden die Flucht der drei Männer zu verhindern und sie bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten festzuhalten.

Durch dieses beherzte, couragierte und solidarische Eingreifen der Mitarbeiterinnen und Zeuginnen & Zeugen war es möglich, die drei Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Die drei Männer im Alter von 22, 27 und 33 Jahren, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden am gestrigen Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Befragungen ergab sich weiterhin ein Tatverdacht gegen eine vierte Person, der offensichtlich die Flucht gelang. Sie wurde unter anderem beschrieben als männlich, ca. 170cm groß, schlank und hager. Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, dunkler Sweatjacke und einem dunklen Shirt mit roter Aufschrift sowie schwarzen Nike-Schuhen. Er trug zudem eine Kapuze oder Cap. Hierbei könnte es sich um den Fahrer der Gruppe handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell