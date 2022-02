Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Raubüberfall in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, 24.02.2022 gegen 16:23 Uhr ereignete sich in Dinslaken auf der Duisburger Straße ein Raubüberfall auf einen Erotikshop. Ein unbekannter männlicher Täter betrat den Shop mit einer Machete in der Hand und forderte Bargeld. Die 60-jährige Angestellte blieb schockiert im Kassenbereich stehen. Daraufhin langte der Täter in die Kasse und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben: männliche Person, ca. 180 - 190 cm groß, stabile Figur und sprach ohne Akzent. Es war dunkel gekleidet und trug eine Sturmhaube. Bei Tatausführung hielt er eine ca. 55 cm lange Machete in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

