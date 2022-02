Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall

Moers (ots)

Mittwoch gegen 16:25 Uhr kam es auf der Rheinberger Straße in Moers zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein 84-jähriger Fußgänger aus Moers lebensgefährlich verletzt. Seine 83-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Rheinberger Straße / Jockenstraße / Neue Zufahrt zu dem EDEKA Verwaltungsgelände. Ein 29-jähriger Pkw Fahrer aus Krefeld bog von der Zufahrt aus kommend nach links auf die Rheinberger Straße ab. Hierbei achtete er nicht auf die beiden Fußgänger, die die Rheinberger Straße in Laufrichtung Jockenstraße bei Grünlicht querten. Es kam zum Zusammenstoß. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in ein Duisburg Krankenhaus verbracht. Die Frau verblieb in einem Krankenhaus in Moers. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Verkehrskommissariat in Moers. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

