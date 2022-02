Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Imbiss und Frisörsalon

Täter sägten Gitter auf und bohrten am Türschloss

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Kellerräume eines Imbisses auf der Humboldtstraße ein. Dazu zersägten sie das Gitter eines Kellerfensters im Hinterhof und durchsuchten anschließend sämtliche Kellerräume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang nicht klar.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte auch gewaltsam in einen danebengelegenen Frisörsalon einzudringen. Hier versuchten sie das Schloss einer Eingangstür aufzubohren. Sie gelangten jedoch nicht in das Ladenlokal.

Eine Anwohnerin hatte in diesem Zusammenhang in den frühen Morgenstunden eine dunkel gekleidete Person bemerkt, die sich aus dem Hinterhof in Richtung Wörthstraße entfernte.

Beschreibung:

normale Größe, normale Figur, dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kapuzenjacke und einen schwarzen Rucksack mit grauen Elementen.

Da der oder die Täter bei der Tatausübung vermutlich erheblichen Lärm verursachten, sucht die Polizei nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell