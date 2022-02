Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Radfahrer schwer verletzt

Wesel (ots)

Eine 43-jährige Frau aus Wesel befuhr am Dienstag um 07.53 Uhr mit ihrem Pkw die Brüner Landstraße in Fahrtrichtung Emmericher Straße. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Wesel die Brüner Landstraße in Fahrtrichtung Emmericher Straße. Die 43-Jährige bog mit ihrem Pkw nach rechts in die Friedenstraße ab. Hier stieß ihr Auto mit dem Radfahrer zusammen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

