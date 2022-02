Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Betrüger gab sich als Handwerker aus /Polizei warnt und sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am gestrigen Donnerstag, um 14.05 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Handwerker an der Tür eines Reihenhauses an der Scharnstraße. Gegenüber dem 83-jährigen Hausbewohner erklärte er, dass in der Nachbarschaft bei Bauarbeiten Wasserleitungen beschädigt wurden und er nun überprüfen müsse, ob das Haus nach wie vor mit Wasser versorgt sei. Dazu bat er den 83-Jährigen im Haus die Wasserhähne aufzudrehen.

Der Hausbewohner kam der Bitte zwar nach, schöpfte aber kurze Zeit später Verdacht. Als er zur Haustür zurück kehrte, war der Handwerker nicht mehr vor Ort. Außerdem fehlten aus dem Haus Bargeld und diverse Schmuckstücke.

Beschreibung des "Handwerkers":

Männlich, circa 170 - 180 cm groß, 25- 30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, korpulent, rundes Gesicht mit "dicken Backen", dunkles Haar, sprach akzentfrei deutsch. Er trug eine weiße Handwerkerhose.

Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen Betrugsmaschen und bittet darum, keine fremden Personen ins Haus zu lassen. Mit Handwerkern sollte man grundsätzlich Termine vereinbaren und sich einen Ausweis zeigen lassen. Im Zweifelsfall sollte man immer eine zweite, vertraute Person dazu holen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

