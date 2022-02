Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Verkehrsunfall, vier Personen verletzt

Hamminkeln (ots)

Ein 74-jähriger Pkw Fahrer aus Wesel befuhr am Mittwoch gegen 12:54 Uhr die Diersfordter Straße in Fahrtrichtung B473 (Zum Weißenstein). An der Einmündung Diersfordter Straße / Zum Weißenstein bog er nach links ab. Hierbei übersah er die vorfahrtberechtigte 51-jährige Pkw Fahrerin aus Wesel, die die Straße Zum Weißenstein in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich schwer. Im Fahrzeug des Mannes befanden sich noch zwei Frauen im Alter von 80 und 82 Jahren. Sie wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle wurden in örtliche Krankenhäusern verbracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 473 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell