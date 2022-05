Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 6. Mai 2022, 13.30 Uhr und Montag, 9. Mai 2022, 00.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Kunststofffenster eines Holzschuppens einer Schule in der St.-Elisabeth-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Montag, 2. Mai 2022, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Scheibe einer Terrassentür in der Allerstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 9. Mai 2022, um 13.40 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Nutriastraße, obwohl er im Verdacht steht unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es wurden Blutentnahmen angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 9. Mai 2022, um 15.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Löningen auf dem Kurt-Schmücker-Platz. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Montag, 9. Mai 2022, um 15.20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Cloppenburger Straße in Richtung Industriezubringer und wollte nach links auf die B 72 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg, die den Inudstriezubringer in Richtung Cloppenburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 18-jährige Autofahrer sowie die 32-jähriger Autofahrerin und deren 3-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 9. Mai 2022, um 19.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Lastruper Straße ortsauswärts. In Höhe der Einmündung zu einer Post wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Lastrup kommenden 15-jährigen Rollerfahrer aus Lindern. Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

