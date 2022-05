Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Herrenrad der Marke Raleigh von einem Parkplatz hinter einer Schule in der Willohstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Zeuge erwischt Fahrraddieb bei der Tat (mit Foto)

Am Montag, 9. Mai 2022, 18.00 Uhr, wurde ein Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta am Bahnhof von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Der aufmerksame Zeuge hielt den jugendlichen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten auf. Das Fahrrad, das der Jugendliche entwendete hatte, wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag,8. Mai 2022, 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Peugeot 206. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Quads

In der Zeit zwischen Sonntag, 8. Mai 2022, 21.00 Uhr und Montag, 9. Mai 2022, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Quad der Marke MXU 550i. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf der Rasenfläche neben einem Carport in der Lerchentaler Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Motorrollers

Unbekannte Personen entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag, 8. Mai 2022, 12.00 Uhr und Montag, 9. Mai 2022, 5.40 Uhr, aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses im Jugendherbergsweg einen Motorroller der Marke Peugeot. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 7. Mai 2022, zwischen 17.00 Uhr und 20.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Trecking Pro Diamant. Das Pedelec stand zur Tatzeit bei einer Bank in der Hauptstraße in einem Zwischengang zu einem Schulgelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, 7. Mai 2022, zwischen 13.45 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke KTM vom örtlichen Sportplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

Am Montag, 9. Mai 2022, zwischen 7.30 Uhr und 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam über die Hauseingangstür in ein Wohnhaus in der Meyeresch einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 9. Mai 2022, um 14.30 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Diepholzer Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 9. Mai 2022, um 16.40 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofsstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren ungültige Kennzeichen angebracht worden. Ein Versicherungsschutz bestand nicht.

Goldenstedt - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 9. Mai 2022, um 18.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger E-Scooterfahrer aus Goldenstedt auf der Straße Zur Lieth. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 9. Mai 2022, um 15.25 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mofafahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße in Richtung Dinklage und stürzte aufgrund von Alkoholisierung zu Boden. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weitefahrt wurde untersagt.

