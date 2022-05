Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - GPS-System gestohlen

In der Zeit zwischen dem 21. April 2022, 7.00 Uhr und Dienstag, 10. Mai 2022, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem unverschlossenem Büro eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens in der Straße am Campemoor einen GPS Tracker eines Ackerschleppers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Visbek - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 6. Mai 2022, 20.16 Uhr und Dienstag, 10. Mai 2022, 9.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das vordere und hintere Kennzeichen eines auf einem Betriebshof in der Astruper Straße abgestellten PickUps. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Goldenstedt - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 6. Mai 2022, 6.55 Uhr, und Sonntag, 8. Mai 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Pegasus vom Bahnhof im Heiderosenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Goldenstedt - Waldboden gerät in Brand

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 15.50 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine ca. 30m² große Fläche Waldboden im Waldbeerenweg in Brand. Die Feuerwehr Goldenstedt löschte das Feuer.

Steinfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Mai 2022, 12.00 Uhr und Montag, 9. Mai 2022, 18.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die Zulassungsplakette an einem Ford Fusion, welcher in der Ostlandstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 14.55 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mofafahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Abend desselben Tages, um 18.35 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Vogtstraße. Auch bei ihm hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen stehen könnte, was ein Drogenvortest bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Mai 2022, zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Rangieren mit einem Fahrzeug einen Sprinter, welcher auf einem Parkplatz am Straßenrand der Straße Auf dem Hövel stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 19.14 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Vechta mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin aus Visbek auf der Petersburger Straße in Richtung Falkenrotter Straße. Im Bereich einer Kurve kam der Autofahrerin eine bislang unbekannte Person mit einem Auto entgegen, die diese Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Autofahrerin aus Vechta nach rechts aus und überfuhr die dortige Grünanlage und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Bei dem Unfall wurden beiden Frauen leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um eine dunkle Limousine, möglicherweise ein schwarzer Audi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10.Mai 2022, zwischen 07.30 Uhr und 12.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang einen auf dem Parkplatz des Rathauses abgestellten Toyota Yaris. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 9. Mai 2022, zwischen 18.55 Uhr und 19.15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Vördener Straße. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

