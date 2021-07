Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1016) Exhibitionist zeigt sich vor Kind - Zeugenaufruf

Stein (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.07.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann vor einem Kind in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen. Das Mädchen war gegen 16:00 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Gartenstraße / Im Melben unterwegs, als ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Kurz darauf stellte er sein Rad mitten in die Straße, stieg ab, zog seinen Hosenbund herunter und begann zu onanieren. Dabei schaute er das Kind an, sagte jedoch nichts. Das Mädchen rannte daraufhin weg und verständigte Angehörige. Der unbekannte Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre, ca. 175cm groß, schlank, Brillenträger, trug eine schwarze lange Hose, ein schwarzes T- Shirt mit roten Streifen und einen neongelben Fahrradhelm mit schwarzem Schild. Er fuhr mit einem schwarzen Fahrrad. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911 967824-0 zu melden. Rainer Seebauer /gh

