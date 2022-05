Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Kleinkraftrades

Am Dienstag, den 10. Mai 20222, gegen 17.50 Uhr befuhr ein 15-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad den Pehmertanger Weg. Während der Fahrt fing das Kleinkraftrad an zu glühen. Nachdem das Fahrzeug abgestellt wurde, fing es Feuer. Der Brand konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe wurde nachgelöscht. Der 15-jährige Jugendliche blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Messpfosten

Am Dienstag, den 3. Mai 2022, gegen 8.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen in der Ellerbrocker Straße ein Leitpfosten, der zur Messung von Verkehrsdaten bestimmt ist, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, den 10. Mai 2022, gegen 15.35 Uhr befuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus Barßel den Radweg der Kreisstraße. Im Bereich einer Brücke wollte sie die Kreisstraße in Richtung Schleusenstraße überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem LKW, der die Oldenburger Straße in Richtung Kampe befuhr. Das 13-jährige Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW, ein 71-jähriger Mann aus Edewecht, blieb unverletzt.

