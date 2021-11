Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim) - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt innerhalb der letzten 4 Wochen, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Maler Köster Straße in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem nicht bekannten Gegenstand zwei Fenster aufzuhebeln. Sie konnten jedoch nicht ins Gebäudeinnere vordringen. Die Hebelspuren konnten erst jetzt bei Fensterputzarbeiten festgestellt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

