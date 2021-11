Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Brand in Wohnhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.11.2021 gegen 12:00 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhause in der Franz Lind Straße in Freinsheim gemeldet. Der Hauseigentümer stellte im Wohnzimmer eine enorme Hitze und rote Glut an einer Deckenleuchte fest. Die Freiwillige Feuerwehr entfernte Teile der Decke und konnte schließlich die glimmenden Deckenbalken löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach aktuellen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Es wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell