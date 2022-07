Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Beckedorf- Fahren unter Alkoholeinfluss

Beckedorf (ots)

(bae)Am Samstag, 16.07.2022 um 04:45 Uhr wird der Polizei in Stadthagen durch die Feuerwehr mitgeteilt, dass in Beckedorf, in Höhe der dortigen Kläranlage ein Pkw drohe in einen Graben zu rutschen. Durch mehrere Zeugen würde gerade versucht den Seat Mii am endgültigen abrutschen zu hindern. Vor Ort können die eingesetzten Beamten bei der 20-jährigen Fahrerin aus Bad Nenndorf Alkoholgeruch feststellen. Daraufhin wird ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergibt ein Wert von 1,1 %o. Bei der Fahrerin wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wird sichergestellt. Der Pkw musste mittels eines Abschleppers geborgen werden. Glück im Unglück, weder an ihrem Auto noch am Graben sind Schäden entstanden.

