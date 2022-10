POL-OH: Räuberischer Diebstahl von Stofftier

Homberg/Ohm (ots) - Ebenfalls am Sonntag (02.10.), in der Zeit zwischen 03 Uhr und 07 Uhr wurde in der Eckstraße in Homberg/Ohm, Ortsteil Erbenhausen die Verglasung eines städtischen Schaukastens auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Ob das Delikt in direktem Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht im annähernd gleichen Tatzeitraum in Erbenhausen steht, konnte bisher nicht geklärt werden. Auch wird wird die ...

mehr