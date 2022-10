Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Elektroroller gestohlen - Diebstahl aus Kirchengebäude - Einbruch in Garage - Diebstahl auf Firmengelände - Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Elektroroller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Donnerstag (29.09.), zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, im Bereich der Ochsenwiese einen Elektroroller der Marke Telefunken. Das Fahrzeug war mit einem Spiralschloss an einer Laterne beim Fußweg unterhalb des Stadtbades gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Kirchengebäude

Neuhof. Aus den Räumlichkeiten eines Kirchengebäudes in der Albert-Schweizer-Straße stahlen Unbekannte am Freitag (30.09.), gegen 19.30 Uhr, einen Korb mit persönlichen Gegenständen.

Einbruch in Garage

Burghaun. In der Goldstraße im Ortsteil Hünhan brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (02.10.) die Flügeltür einer Garage auf, stahlen Zigaretten und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen etwa 200 Euro Sachschaden.

Diebstahl auf Firmengelände

Fulda. Unbekannte gelangten auf unbekannte Weise auf ein umfriedetes Firmengelände in der Künzeller Straße und stahlen aus einem Zelt zwei hochwertige Lautsprecher im Wert von mehreren tausend Euro.

Versuchter Rollerdiebstahl

Neuhof. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend (02.10.) und Montagmittag (03.10.) einen schwarzen Motorroller von dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Zollweg zu stehlen. Nachdem es den Tätern offensichtlich nicht gelungen war, das Fahrzeug zu starten, ließen sie das Zweirad auf einem benachbarten Grundstück zurück. An dem Roller entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Einbruch

Fulda. In der Straße "An der Richthalle" brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (04.10.), gegen 2.30 Uhr, in ein Firmen- und Wohngebäude ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Dort trafen sie auf einen Bewohner und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Zeugen waren die beiden Einbrecher dunkel gekleidet.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell