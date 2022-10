Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an städtischem Schaukasten

Homberg/Ohm (ots)

Ebenfalls am Sonntag (02.10.), in der Zeit zwischen 03 Uhr und 07 Uhr wurde in der Eckstraße in Homberg/Ohm, Ortsteil Erbenhausen die Verglasung eines städtischen Schaukastens auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Ob das Delikt in direktem Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht im annähernd gleichen Tatzeitraum in Erbenhausen steht, konnte bisher nicht geklärt werden. Auch wird wird die aktuelle Schadenshöhe noch ermittelt.

