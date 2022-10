Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Beschädigter Verteilerkasten der OVAG - Zeugen gesucht

Homberg/Ohm (ots)

Am Sonntag (02.10.), in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 09 Uhr wurde ein OVAG Verteilerkasten in Höhe der Ehringshäuser Straße 9 / Eckstraße in Homberg/Ohm, Ortsteil Erbenhausen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und massiv beschädigt. Dieser flüchtete im Anschluss an den Verkehrsunfall von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt bestanden. Mitarbeiter der OVAG konnten den Verteilerkasten sichern. Die Polizeistation Alsfeld hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Die Höhe des Schadens wird aktuell noch ermittelt.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

i.A. Messner, PHK, Führungs- und Lagedienst Osthessen

