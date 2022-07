Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sportgemeinschaft der Feuerwehr Bremerhaven erfolgreich bei der FireFit EM 2022

Bremerhaven (ots)

Als Rahmenprogram wurde 2022 bei der Feuerwehrmesse "Interschutz" in Hannover die FireFit Europameisterschaft ausgetragen. Von der Feuerwehr Bremerhaven nahmen drei Kollegen sehr erfolgreich an der Europameisterschaft teil. Bei der FireFit messen sich aktive Kammeraden:innen der Freiwilligen-, Werks- und Berufsfeuerwehren bei Disziplinen, welche an die Anforderungen einer Feuerwehr angelehnt sind. Für die Chancengleichheit wird in verschiedenen Altersklassen gestartet. Die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Bremerhaven hatten sich in den vier Ausscheidungstagen erfolgreich für die Finalläufe qualifiziert. In den anschließenden Finalrunden belegten die Kollegen in den Einzelwettkämpfen "Ü40" (Altersklasse über 40 Jahre) folgende Plätze: 1. Nico Kleinert, 4. Mathias Gahl und 6. Michael Bartmann. In der Teamdisziplin "Tandem Ü40" erreichten Michael Bartmann und Nico Kleinert den 4. Platz und erhielten zusätzlich einen Fairnesspreis. Was war passiert? Aufgrund einer nicht wettkampfentscheidenden Regelverletzung eines nicht direkt beteiligten Teammitgliedes der erstplatzierten, sollte das Gewinnerteam mit einer Zeitstrafe belegt werden. Das Team aus Bremerhaven hätte somit den dritten Platz erhalten. Aber die Brandbekämpfer Bartmann und Kleinert intervenierten erfolgreich gegen die Zeitstrafe ihrer Gegner und erhielten statt des "unsportlichen" dritten Platzes, den sportlich erkämpften 4. Platz. Für diese nicht alltägliche Geste erhielten sie zusätzlich einen Fairnesspreis.

