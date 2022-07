Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW Brand im Ortsteil Schierholz

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde der Feuerwehr durch mehrere Anrufe ein brennender PKW gemeldet. Daraufhin wurde um 23:39 Uhr der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven alarmiert. Es brannte ein PKW an einem Wohngebäude. Das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Diese nahmen die Brandbekämpfung am PKW auf und sicherten das Wohnhaus ab. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss des Hauses verhindert werden. Am Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

