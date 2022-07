Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Garage in Vollbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

Am Freitagnachmittag um 17:02 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Feuermeldung in der Straße Grabensmoor entgegengenommen. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit einem Löschzug, einem Führungsdienst und zwei Rettungswagen zur Einsatzstelle aus. Es wurde von einem Feuer in einem Einfamilienhaus ausgegangen. Noch während Anfahrt zum Einsatzort konnten die Einsatzkräfte über dem Ortsteil Lehrheide eine Rauchsäule ausmachen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand eine an das Wohnhaus angrenzende Garage in Vollbrand und es drohte eine Brandausbreitung auf das Wohnhaus. Durch einen massiven Löschangriff und dem beherzten Eingreifen der eingesetzten Feuerwehrmänner konnte das Wohnhaus vor den Flammen gerettet werden. Unterstützung erfuhren die Beamten der Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Weddewarden die mit zwei Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle eilte. Im Anschluss an die Brandbekämpfung belüfteten die Einsatzkräfte das verrauchte Wohnhaus. Am Einsatz waren 39 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 11 Einsatzfahrzeugen beteiligt. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell