Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 12:40 Uhr zu einem PKW-Unfall auf der BAB 27 in der Höhe Uthlede alarmiert. Zum Zeitpunkt der Alarmierung waren keine näheren Umstände zum Unfall und der Anzahl der Verletzten bekannt. Die Feuerwehr Bremerhaven rückte daraufhin mit einem Rüstzug zur Unfallstelle aus. Aus den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven wurden drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug mit alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich der Feuerwehr Bremerhaven folgendes Bild. Auf der Überholspur stand ein verunfallter PKW. Direkt dahinter hatte ein umsichtiger LKW-Fahrer seinen Lastzug zur Absicherung der Unfallstelle abgestellt. Der verletzte Fahrer war bereits erstversorgt und saß in einem PKW auf dem Pannenstreifen. Die Fahrzeuge im Stau hatten eine Rettungsgasse gebildet. Die verletzte Person wurde nach Begutachtung durch den Notarzt von einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus Transportiert. Die Feuerwehr stellte nach der Kontrolle der Einsatzstelle fest, dass keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren und übergab die Einsatzstelle der Polizei.

