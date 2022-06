Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr rettet Katze nach Küchenbrand

Bremerhaven (ots)

Der Feuerwehr und Rettungsleitstelle wurde ein Küchenbrand in der Wurster Straße gemeldet. Daraufhin rückte am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr der 1. Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven nach Lehe aus. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, drang bereits Rauch aus einem Fenster im 6. Obergeschoss des Hochhauses. In der Wohnung befanden sich keine Personen, sodass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden musste. Das Feuer in der Küche war schnell gelöscht und die Wohnung belüftet. Bei der Kontrolle der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine verängstigte Katze, die unversehrt bei Nachbarn untergebracht werden konnte. An dem Einsatz waren 16 Kräfte beteiligt. Über die Brandursache und Schadenhöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

