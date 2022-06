Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gerufen. An dem Unfall waren drei PKW beteiligt. Vier Personen wurden medizinisch versorgt und anschließend in die nächstgeeignete Klinik transportiert. Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsabsicherung und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Über die Schadenhöhe und die Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

