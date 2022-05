POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Polizei zieht Bilanz nach Himmelfahrtseinsatz

Auetal (ots) - (ne) In Rehren A/O wurde am Mittwoch, 25.05.2022 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, ein auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände an der Rehrener Straße geparkter schwarzer Pkw Mercedes-Benz durch bisher unbekannte Personen am Glasdach beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090 oder die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

