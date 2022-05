POL-NI: Nienburg - Unbekannte betreten stillliegende Sportboote - Zeugenaufruf

Rinteln (ots) - (ne) Am Freitag, 20.05.2022 um 11:15 Uhr kam es in Rinteln an der Einmündung Extertalstraße zur Seetorstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Ein 77-jähriger Rintelner befuhr mit seinem Pkw Suzuki die Extertalstraße in Richtung der Einmündung Seetorstraße und wollte nach rechts in diese in Richtung Innenstadt einbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte ...

mehr