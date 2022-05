Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 20.05.2022 um 11:15 Uhr kam es in Rinteln an der Einmündung Extertalstraße zur Seetorstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Ein 77-jähriger Rintelner befuhr mit seinem Pkw Suzuki die Extertalstraße in Richtung der Einmündung Seetorstraße und wollte nach rechts in diese in Richtung Innenstadt einbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 54-jährige Rintelnerin, welche mit ihrem Fahrrad die Seetorstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoss zwischen Pkw und Fahrrad, wobei die 54-jährige leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand eine Sachschaden von ca. 500,00 Euro.

