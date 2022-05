Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer bremst Radfahrer aus und zeigt sich aggressiv

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein Fahrrad- und ein Autofahrer gerieten am Mittwoch (11.05.2022) gegen 9 Uhr in einen Streit aufgrund einer Verkehrssituation. Der 33-jährige Radfahrer schilderte der Polizei, dass er mit seinem Mountainbike die Christian-Rohlfs-Straße in Richtung Stadtwald befuhr, als ihn ein Mercedes sehr eng überholte. Der Abstand sei so gering gewesen, dass er auf den Seitenspiegel des Autos geschlagen habe, um sich bemerkbar zu machen. Daraufhin habe ihn der Mercedes ausgebremst und der 24-jährige Fahrer stieg aufgebracht aus dem Fahrzeug aus. Er habe den Essener als "Hund" beleidigt und ihn mehrfach mit den Worten "ich hau dich weg" bedroht. Im weiteren Verlauf sei der 24-Jährige zu dem Fahrrad gegangen und trat dieses mehrfach mit dem Fuß. Hierdurch brach das Rücklicht ab und das Schutzblech am Vorderrad verbog sich. Am Sattel und am Lenker entstanden Kratzer. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen den Mercedes-Fahrer. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell