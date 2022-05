Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Buswartehäuschen beschädigt

Nienstädt (ots)

(Bod) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gleich in drei Fällen zu Beschädigungen an Wartehäuschen. Diese befinden sich an Bushaltestellen entlang der Mindener Straße (Bundesstraße 65) und an der Bahnhofstraße in der Gemarkung Nienstädt. Die Scheiben der drei Wartehäuschen wurden mittels eines unbekannten Gegenstand eingeworfen und zersplitterten zum Teil komplett. Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

