POL-NI: Nienburg - Polizei nimmt hochgradig aggressiven 20-Jährigen in Gewahrsam

Landesbergen (ots) - Landesbergen (ZIE) Am Donnerstag, 19. Mai 2022, 23.15h, kam es in der Langen Straße in Landesbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 28 Jahre alter Mann aus Nienburg befuhr mit seinem Pkw die Lange Straße in Richtung Estorf, als er in der scharfen Rechtskurve in der Ortsmitte nach links von der Straße abkam. Ursächlich hierfür dürfte eine ...

mehr