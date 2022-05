Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt in Kurve von der Fahrbahn ab und prallt gegen Grundstückszaun

Landesbergen (ots)

Landesbergen (ZIE)

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, 23.15h, kam es in der Langen Straße in Landesbergen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 28 Jahre alter Mann aus Nienburg befuhr mit seinem Pkw die Lange Straße in Richtung Estorf, als er in der scharfen Rechtskurve in der Ortsmitte nach links von der Straße abkam. Ursächlich hierfür dürfte eine Mischung aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit gewesen sein.

Beim Abkommen von der Fahrbahn stieß der Pkw gegen einen Grundstückszaun. Dieser und auch der gemauerte Zaunsockel wurden genauso beschädigt wie der Pkw des Nienburgers.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Der Fahrer des Pkw, sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell