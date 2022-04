PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl von Kompletträdern +++ Brand einer Trafostation

Limburg (ots)

Diebstahl von Kompletträdern

Zeit: Zwischen Donnerstag, den 14.04.2022, 18:30 Uhr und Freitag, den 15.04.2022, 14.30 Uhr Ort: 65520 Bad Camberg, Frankfurter Straße

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße in Bad Camberg wurde die Bereifung eines dort abgestellten Fahrzeugs entwendet. Dies geschah vermutlich in der Nacht vom vergangenen Donnerstag zum gestrigen Karfreitag. Zwei weitere Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses wurden zudem noch beschädigt, in dem die Heckscheiben eingeschlagen wurden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg, unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Trafostation

Zeit: Freitag, den 15.04.2022, 15.05 Uhr Ort: 65520 Bad Camberg-Erbach, Kleinmühle

Auf einem Firmengelände kam es am gestrigen Freitag zum Brand einer Trafoanlage. Diese versorgt auch teilweise angrenzende Gemeinden mit Strom. Durch die Feuerwehren Bad Camberg und Erbach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Energieversorger war vor Ort; die Stromversorgung konnte über eine andere Trafostation sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt.

