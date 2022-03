Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit hohem Sachschaden

Apolda/Nauendorf (ots)

Am 21.03.2022, gegen 10:15 Uhr kam es in Nauendorf, in der Wickerstedter Straße zu einem Unfall als ein 54jähriger im Pkw Opel zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit dem entgegenkommenden Ford eines 57jährigen zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Es entstand zudem erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell