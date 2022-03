LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weimar (ots) - Weil ein Mann unbedacht die Straße überquerte, musste eine 82-jährige Frau ins Krankenhaus. Am Montagvormittag lief ein 61-jähriger Weimarer ohne auf den Verkehr zu achten am Goetheplatz über die Straße. Ein herannahender Bus musste deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten. Hierbei kam die Rentnerin, als Fahrgast in dem Bus, zu Fall und verletzte sich leicht. Zur medizinischen Versorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

