Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) Dreister Dieb stiehlt Bedienungsgeldbeutel (23.04.2022)

Vöhringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend, gegen 21 Uhr, in einer Gaststätte in der Rötenmühle zwei Angestellte abgelenkt und einen Bedienungsgeldbeutel mit den Tageseinnahmen gestohlen. Der Mann verwickelte die Bedienungen in ein Gespräch. Hierbei täuschte der unbekannte Täter zunächst vor, Geld wechseln zu wollen. So konnte der Täter in Erfahrung bringen, wo der Bedienungsgeldbeutel aufbewahrt wird. Anschließend lenkte er die beiden Frauen in einem weiteren Gespräch ab und klaute in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse. Der Mann wurde von den Angestellten zwischen 25 und 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schmächtige Statur, dunkle Harre, mit Drei-Tage-Bart und als blasser Hauttyp beschrieben. Während des Geschehens habe der Täter mit einer osteuropäischen Sprache gesprochen und eine helle Jeans mit einem rot- weißem Oberteil getragen, so die Angestellten. Die Polizei sucht Personen, die Beobachtungen zur Tat oder zum Täter gemacht haben. Diese sollten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 in Verbindung setzen.

