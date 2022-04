Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen /Lkr. Rottweil) Unfall beim Abbiegen - 10.000 Euro Sachschaden

Vöhringen (ots)

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Sonntag zwischen Vöhringen und Sulz auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Sulz ereignet hat. Ein 42 Jahre alter Autofahrer war gegen 13.30 Uhr in Richtung Sulz am Neckar unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle bog er nach links auf den Zubringer der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Ford Kuga-Fahrer. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts gegen ein Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten geschleudert. Das Verkehrszeichen löste sich aus der Verankerung und flog durch die Luft. Ein Daimler eines 24-Jährigen, der gerade von der Autobahn abgefahren war und im Kreuzungsbereich stand, wurde vom Schild getroffen und beschädigt. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Zwei Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Skoda und den Ford.

