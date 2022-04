Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Waschmaschine in Flammen

Der Brand einer Waschmaschine verursachte am Montagnachmittag in der Öhringer Hungerfeldstraße einen Schaden in Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro. Das Haushaltsgerät hatte vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses Feuer gefangen. Der Bewohner konnte die Flammen selbstständig löschen, allerdings nicht verhindern, dass Teile seiner Küche in Flammen aufgingen. Die eintreffende Feuerwehr sorgte dafür, dass der Rauch abzog. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Öhringen: BMW auf großer Fahrt

Ein BMW machte sich am Sonntagabend in Öhringen selbstständig und beschädigte dabei andere Autos. Der Wagen war gegen 20 Uhr in der Karl-Huber-Straße geparkt, als er plötzlich in Bewegung geriet. Der BMW rollte rückwärts die Straße herunter und prallte auf einen geparkten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf ein anderes Auto geschoben wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

Ingelfingen: Betrunken in die Polizeikontrolle

Mit fast zwei Promille fuhr ein 34-Jähriger am Sonntagabend in eine Polizeikontrolle. Eine Streife hatte in der Künzelsauer Straße eine Kontrollstelle eingerichtet und hielt den Audi des Mannes gegen 21 Uhr an. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb mit dem Mann ein Atemtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von knapp 1,9 Promille an, weshalb der 34-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

